"التعليم" تؤكد: "الصف الثانى الثانوى سنة نقل هذا العام فقط"

قالت وزارة التربية والتعليم الفني، إن الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 2020 "سنة نقل" لهذا العام فقط.



وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردا على أحد أولياء الأمور، إذا كان الصف الثاني الثانوي، ضمن النظام التراكمي أم لا؟، وأن الامتحان إلكترونى أم لا؟، أن الوزارة ستستعين بأفضل المعلمين لتدريس محتوى المناهج للصفيين الأول والثاني الثانوي من خلال بنك المعرفة.



وشددت الوزارة أن الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 2020 "سنة نقل" لهذا العام فقط، موضحًا أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تكون إلكترونية لجميع الطلاب.



وأوضحت الوزارة فى استفسار أحد أولياء الأمور عن فصل الشعبة العلمية علمي علوم ورياضة، قائلة إن الصف الثانى الثانوى يوجد به شعبتي العلمي والأدبي، أما الصف الثالث الثانوي ستكون هناك شعب العلمي علوم وعلمي رياضة والأدبي.