انقطاع المياه عن بعض المناطق بشارع الهرم لمدة 6 ساعات

نوهت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال تحويل مسار خط مياه أسفل منطقة الأعمال الجارية بميدان نصرالدين بشارع الهرم، والخاصة بإنشاء محور ترعة الزمر، مما يضطرها وبشكل عاجل لقطع المياه لمدة 6 ساعات تبدأ فى الساعة الـ11 من منتصف ليل الأربعاء وحتى الساعة الـ 5 من صباح الخميس.



وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم والملك فيصل بدايةً من نفق الهرم وحتى شارع أحمد لطفى السيد بمنطقة المساحة".



على أن يتم الدفع بعدد 3 سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بمناطق الانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ).