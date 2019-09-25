أحمد السقا يحيي الذكرى التاسعة لرحيل والده

أحيا الفنان أحمد السقا، الذكرى التاسعة لوفاة والده المخرج المسرحي صلاح السقا، والتي توافق اليوم 25 سبتمبر.



وقال أحمد السقا، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الذكري التاسعة لـ والدي صلاح السقا رحمة الله عليه.. ولكنك معي دائما بنصائح ومبادئ وأصول تعلمتها علي يديك... اللهم اغفر له وارحمه".



يذكر أن المخرج المسرحي صلاح السقا، توفى يوم السبت 25 سبتمبر 2010م متأثرا بهبوط في القلب وقصور في وظائف الكلى.



وقدم السقا العديد من الأعمال الفنية التي أثرت في تاريخ صناعة الفن بمصر منها "حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، "خرج ولم يعد". ففى الستينيات قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو الليلة الكبيرة كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوي، وظلت هذه المسرحية بارزة في التاريخ الفني العربي حتى الآن.