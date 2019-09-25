القيادة العامة للجيش الليبى ترحب بالاجتماع الوزارى حول ليبيا

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بالاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي سيعقد غدًا الخميس على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي تترأسه فرنسا وإيطاليا.



وتمنت القيادة، في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء، أن يكون الاجتماع ايجابيًا ويخدم مصالح الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار يدفع عجلة التنمية والبناء الوطني إلى الأمام.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنها تدعو للسلام، وقد سعت جاهدة من خلال المفاوضات التي انخرطت فيها طيلة السنوات الماضية للوصول لحلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية وحقه في عملية سياسية ديمقراطية حرة ونزيهة وآمنة.



وشدد على أن العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولازالت تصطدم دائمًا بمعارضة المجموعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار السياسي والأمني والاقتصادي بالعاصمة طرابلس، وتجعل من إجراء الانتخابات أمرًا مستحيلًا قبل القضاء عليها وتفكيكها وجمع السلاح.



وقالت قيادة الجيش الليبي: "إنها تعمل بشكل دائم ومتكرر في عدة اجتماعات ومؤتمرات دولية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتعاطينا ولازلنا بإيجابية مع كل المبادرات التي تمكننا من تحقيق ذلك، بدءً من أبو ظبي الأول إلى باريس ثم إلى باريس الثاني إلى باليرمو ثم أبو ظبي الثاني".



وأضافت: "لابد من الحوار والجلوس ولابد للعملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولابد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي".