رئيس المؤتمر: نتبنى مشروع الدولة الوطنية المدنية لنشر الوعى

قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر: إن الحزب يتبنى مشروع "الدولة الوطنية المدنية" والذي يعمل عليه منذ عام لنشر الوعي بين المواطنين.



وأضاف، أن الأحداث التي تحدث في مصر تحتاج إلى صناعة "الوعي" بمعنى أن يكون هناك برنامج متكامل ضد أي شكل من أشكال الشائعات والأكاذيب.



وأوضح رئيس حزب المؤتمر: أن الوعي ضد الوهم، متابعًا: المواطن يعرف الخير من الشر، من يحرضك ده شر، لكن من يبنى خير، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبنى منذ 5 سنوات.



كما أكد، على ضرورة فتح مراكز الشباب للأحزاب السياسية لنشر الوعي الفكري لافتا: الرأي العام جزء لا يقل عن مشروع مدينة كبرى نصنعها.