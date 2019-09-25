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حوادث

بسبب التكييف.. مصرع أم ونجلها فى أسوان

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:29 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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لقيت أم ونجلها مصرعهما، إثر تعرضهما لماس كهربائي من التكييف باحدى قرى مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم.

تلقت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة، إخطارًا يفيد مصرع أم ونجلها إثر تعرضهما لماس كهربائي من التكييف بقرية النزل بمركز إدفو، وهما: 'ناصر.م.أ' 16 سنة، و'وردة.ع.ف'.

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى أنه أثناء تصليح الأبن لتكييف المنزل تعرض لماس كهربي، وعند محاولة الأم لانقاذه، أدى إلى مصرعها معه.

على الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم إبلاغ مرفق الأسعاف، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى إدفو العام.

وتحرر المحضر اللازم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيال الواقعة.

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