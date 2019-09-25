الخرباوي: إثارة الفتنة والقلق في الشارع المصري أخر ورقة للإرهابيين

قال الكاتب والمفكر السياسي ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تلعب على الورقة الأخيرة وهي إثارة فتنة وقلق وتوتر في الشارع المصري.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e"، أنه في وجود القلق والتوتر وانتشار الشائعات والخوف والترقب، والناس يتساءلون عن القادم، وينظرون للأحداث بمنظار مكبر فيصبح الشيء الصغير كبيرًا جدًا".