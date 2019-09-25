بدء تلقى طلبات ضم الزوجات لبطاقات التموين فى الجيزة

استقبلت مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، اليوم، أولى طلبات المواطنين بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج، تنفيذًا لقرار الوزارى رقم 191.



وأكد المحاسب هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، فى تصريحات له أن المديرية بدأت بالفعل منذ صباح اليوم استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى ضم أزواجهم أو نقلهن من بطاقات أبائهن بناء على تعليمات وزير التموين خلال افتتاح 4 مكتب تم تطويرها بالجيزة.



وكان وزير التموين صرح السبت الماضي خلال افتتاحه عدد من المكاتب التموينية بالجيزة بأنه أصدر قرار بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.