ثروت الخرباوي: هناك من يريد تفتيت مصر للاستيلاء على ثرواتها

قال الكاتب والمفكر السياسي ثروت الخرباوي، إن معركته مع الإخوان هي معركة مصيرية لأنها تخص مصر وشعبها وتاريخها وهويتها.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e": "في ناس عايزة تاخد مصر وتفتتها ويستولوا على الثروات بتاعتها".



وتابع: "هؤلاء الناس القضية بتاعتهم ليست مجرد سبوبة وأموال ولكنهم أدوات في يد من يريد أن يجعل مصر بقرة حلوب بالنسبة له أجهزة ودول غريبة تبحث عن الثروات الموجودة في مصر والتي ظهرت في السنوات الأخيرة، فالغاز الموجود في باطن البحر المتوسط، والواصل في حده أدنى إلى 227 ترليون قدم مكعب، ومصر بموجه وقعت منذ سنوات طويلة على اتفاقية قانون البحار التي أبرمت في الأمم المتحدة في بداية الثمانينات وامتنعت تركيا وإسرائيل من التوقيع عليها لأن كل دولة تريد الحصول على النصيب الأكبر".



واستطرد: "مصر بقى فيها كتير أوي ومصر ستدخل دائرة الكبار من إنتاجها من الغاز، وتركيا تنظر على الحكاية، ومصر عقدت اتفاقية مع قبرص واليونان، فلابد أن يكون هناك أدوات لتحدث فتنة داخل البلاد".