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حوادث

بتر قدم ضحية تعذيب جدتها فى الدقهلية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:15 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أجريت اليوم الأربعاء عملية جراحية للطفلة جنة محمد سمير 5 سنوات ابنة قرية بساط كريم الدين التابعة بمركز شربين بالدقهلية ضحية التعذيب على يد جدتها والتي قامت بكيها بآلة حادة في انحاء متفرقة من جسدها وفي أعضائها التناسلية عملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة نتيجة إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم إثر إصابتها بكسر في الساق نتيجة التعذيب الذي تعرضت له وظلت دون علاج أو رعاية لفترة طويلة ما أدى إلى إصابتها بغرغرينة وجرى وضعها عقب العملية بالعناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير ٥ سنوات ومقيمة قرية ساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضاءها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقًا".

بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء. ع. ع" بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها بسبب تبولها اللاارادى عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية".

وتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على نيابة شربين ادعت الجدة على غير الحقيقة أن الطفلة سقط عليها زيت مغلي الا أنها عقب مواجهتها بأقوال الطفلة اعترفت بأنها عذبتها بدافع تأديبها على تبولها اللا إرادي.

بعد مواجهتها بأقوال الطفلة قررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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