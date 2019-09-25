"خدعة حسن بلبل".. كيف سقطت صفحات الجماعة الإرهابية ضحية لترويج فيديو كاذب

وجه الفنان حسن بلبل، صفعة لصفحات الإخوان الإرهابية على السوشيال ميديا، والتى عكفت على تنشر الأكاذيب وخداع المواطنين، من خلال فيديوهات مفبركة وزيفة، لعبت فيها على مشاعر البسطاء.

وعرضت فضائية "أكسترا نيوز" مقطع فيديو للفنان حسن بلبل، وهو يؤدي دور بائع "حرنكش" يهاجم فيه الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، ويزعم فيه رفع الدعم عن العيش، ويهاجم وزارة التموين، والتي وصفها بأنها "بتيجي بس على الغلبان".

خدعة حسن بلبل، وقعت فيها صفحات الإخوان، والتي نشرت الفيديو بشكل كبير، بعد أن استغلته في تشويه الدولة المصرية، والرئيس، والحكومة.

وقال الفنان حسن بلبل، في مداخلة هاتفية على قناة "EXTRA NEWS": "دائما ما تلعب قنوات الإخوان الإرهابية على المواطنين الغلابة، والشعب المصرى طيب بطبيعته يصدق أى حاجة بسرعة، وينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى دون وعى، وعادة ما يتأثر الجمهور مع الموسيقى، كنت أريد التوضيح للناس وتم نشره عبر الصفحات وإرساله إلى قنوات الإخوان الإرهابية، وأنه ليس الفيديو الأول".



