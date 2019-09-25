"وفد سوهاج" يناقش مشاكل المواطنين مع المحافظ

عقدت اللجنة التنسيقية للأحزاب السياسية بسوهاج، اجتماعًا مع محافظ سوهاج، بحضور أنور بهادر رئيس لجنة الوفد بسوهاج وعضو الهيئة العليا.



ناقش اللقاء أهم المشكلات التي تؤرق المواطنين ومنها مياه الشرب والصرف الصحي، والعجز الصارخ من المعلمين بالمدارس، والكثافة العالية وتكدس التلاميذ بالفصول، واختفاء الأسمدة الزراعية بالجمعيات، والنقص الشديد في مياه الترع والمصارف لري المحاصيل الزراعية، وكذلك الصحة وعدم وجود مصل العقرب والثعبان والكثير من الأدوية، وعدم وجود أطباء في معظم الوحدات الصحية والإهمال الجسيم بالمستشفيات المركزية بتحويل معظم الحالات التي تصل إليهم لمستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى اليوم الواحد.



كما عرض أعضاء اللجنة التنسيقية خلال الاجتماع بعض الشكاوى التي تم رصدها في الشارع السوهاجي وعدد من المقترحات حيث وجه محافظ سوهاج بدراسة تلك الشكاوى والعمل على حلها.



وقال الدكتور أحمد الأنصاري،خلال الاجتماع:"الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالأحزاب والشباب وتعتبرهم شريك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة لافتًا أن المشروعات القومية التي تتم من أهم أهدافها توفير فرص عمل للشباب مشيرًا أن الأحزاب السياسية لها دور هام فى رصد ما يحتاج إليه المجتمع".



وأضاف محافظ سوهاج، أنه سيتم الانتهاء خلال المرحلة القادمة من عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مدن وقرى المحافظة خاصة في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي وفى مجال الصحة والتعليم والسياحة والقطاع الصناعي.



حضر الاجتماع النائب علاء مازن رئيس حزب الأحرار، ومحمد الطوخي نائب رئيس اللجنة، وأمين حزب الخضر، وناصر الشيباني الحزب الناصري، وعامر أبو زيد حزب الإتحاد، ومحمد دياب حزب الأحرار الاشتراكيين، وعبد الرحمن أبو زيد حزب شباب مصر، والدكتور محمد أنور حزب الوفاق القومي، ومحمد مزيد حزب إرادة جيل، وأيسر عرفة حزب المؤتمر، وحسن زقالي حزب التجمع، وعلي قاعود حزب الجيل الديمقراطي.