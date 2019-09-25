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منح الإخواني الهارب سيف عبدالفتاح الجنسية التركية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:57 م
الإخواني الهارب
الإخواني الهارب سيف عبدالفتاح
رباب الأهواني
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منحت السلطات التركية، سيف عبدالفتاح، مستشار المخلوع محمد مرسي، وأستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، بقناة "مكملين"، الجنسية التركية.

وعرض الإعلامي رامي رضوان خلال برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم، جواز سفر لسيف عبدالفتاح القيادي الإخواني الهارب والذي يفيد بأخذ الجنسية التركية.

وقال "رضوان"، إن كل القيادات تفعل هذا بهدف تأمين أنفسهم بجوازات السفر التركية، مضيفًا: "واللي يدفع الثمن هو المغفلين، الشباب المؤمنة بالجماعة الإرهابية".

ونشرت فضائية "DMC" صورة من جواز سفر منسوبة للأستاذ يكلية العلوم السياسية، ممنوحة له من تركيا، ويظهر أنه تركي الجنسية.

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