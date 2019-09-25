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بالمستندات.. الإبراشي: حسن نافعة تلقى أموالًا من قطر لتخريب مصر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، إيصالات بنكية تثبت تلقي حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أموالًا طائلة من قطر بشكل مستمر.

وقال خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "on e": "الشيكات مستمرة وقيمة أحدهما 1096 ريالا قطريا، وهي علاقات دائمة عبارة عن أن بيحددوا أن لهم مجموعة من رجالهم والناس تدخل بشكل منتظم ومنهم أشخاص كتير وواخد حسن نافعة نموذج لكل منتفع".

كما عرض صورة لإخطار بدخول مبلغ ألف دولار في حساب حسن نافعة، مؤكدًا أن هذه ليست مواقف مستقلة وتقدر مثلما توجه الإهانات للجيش المصري، هل تستطيع أن تقول كلمة على القواعد العسكرية في قطر.

وأكد "الإبراشي"، أن هذه الشيكات مقابل أن تهد وتهدم مصر، وأن تقزم الجيش وهو أكبر من أن يقزم، وتحرض وتشعل الفتنة بهذا الشكل، فالشيكات ليست من أجل ندوة أو كلمتين ولكنها علاقة منتظمة.

وأضاف: "ما أسفت له جدا أنه يهاجم مشروع قناة السويس وله شهادات بنكية بها لأن فائدتها كبيرة، بعد أن وصفتها بأنها ترعة وطشت والناس تعمل شهادات لأن فيها فايدة كبيرة، فهولاء يكسبون أموالًا على دمك وعلى سنين عمرك وأنت تصطدم بأجهزة الدولة وتدخل السجن وتدفع الثمن وهو يقبض على ذلك".

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