عروض البيت الفني للمسرح خلال 4 أيام بدءا من الغد

تعرض مسرحية "المتفائل"، على المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساءً، ضمن برنامج عروض البيت الفني للمسرح لأيام الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلين.



"المتفائل" من بطولة كل من سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وعزت زين، وسوسن ربيع، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وأمجد الحجار، وزكريا معروف، والمطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومى.



أما الموسيقى والألحان فقام بأدائها الفنان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب الفرنسي الشهير "فولتير"، إعداد وإخراج إسلام أمام.