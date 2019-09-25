تفاصيل لقاء رئيس الجمارك بأعضاء رجال الأعمال المصريين

التقى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم، بأعضاء جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، بمقر الجمعية بالجيزة، في ندوة مفتوحة لاستعراض ومناقشة السياسات الجديدة التي تنتهجها مصلحة الجمارك المصرية لتطوير الأداء والنهوض بمستوى أداء الخدمات الجمركية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية المصرية (استيرادا وتصديرا) ويأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.



وفي بداية اللقاء، رحب المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية بالسيد كمال نجم والوفد المرافق، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك بوابة مصر وخط الدفاع الأول.



وشكر نجم رئيس مجلس إدارة الجمعية والحاضرين، وأبدى سعادته بحضور اللقاء الذي يأتي في إطار الشراكة بين الجمارك ومجتمع الأعمال والتجارة، وحرص مصلحة الجمارك على التواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجاري والصناعي من رجال الأعمال والشركات.