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مصر

ضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:41 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من ضبط  محاولتي تهرب جمركى لكمية من الأقراص المخدرة مع راكبين مصريين على الرحلة القادمة من كازابلانكا، وتم تحرير محاضر لهما وتحريز المضبوطات.

قالت مصادر جمركية، إنه بناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، بمحاولة راكب مصرى قادم من مطار كازابلانكا تهريب أصناف ممنوعة، وتم تفتيش حقائبه تبين وجود 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرص بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وعلى نفس الرحلة، تم الإبلاغ أيضا عن راكب مصرى آخر، بحوزته مواد مخدرة، بالتفتيش تبين وجود 17 شريط بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر تهرب جمركى.

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