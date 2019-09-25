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عالم

ترامب يتهم جو بايدن والديموقراطيين بتهديد الرئيس الأوكراني

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:39 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والحزب الديموقراطي بتهديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتصال جرى بينهما الفترة الماضية.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي له مساء اليوم الأربعاء، عقب إعلان مجلس النواب بدء التحقيقات لعزله من الرئاسة، دعمه تحقيقا شفافا في المعلومات التي تم نشرها بشأن الاتصال بينه وبين الرئيس الأوكراني.

وأكد ترامب أنه يجب توخي الشفافية تجاه تجاوزات جو بايدن وابنه في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جو بايدن مارس تهديدا سياسيا على الرئيس الأوكراني.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب إعلان مجلس النواب بدء إجراءات عزل ترامب من الرئاسة بسبب اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني.

من جانبه برأ الرئيس الأوكراني، ترامب من التهم المنسوبة إليه بشأن لاحقة جو بايدن وابنه بتهم فساد للتأثير عليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام ترامب قائلا: "لم يدفعني أحد للتحقيق مع بايدن وابنه".

وأكد زيلينسكي أن الاتصال مع ترامب كان مكالمة هاتفية جيدة وطبيعية وأنهما تحدثا عن أشياء كثيرة.

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء وجود تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي.

وقالت "بيلوسي" إن ما تقوم به إدارة ترامب يقوض الأمن القومي الأمريكي، مؤكدة أن هناك من يقوم بخرق القيم الدستورية الأمريكية.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، عن أنّه سمح بنشر المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي يتّهمه الديمقراطيون بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات تؤدّي لبدء إجراءات في الكونجرس لعزله.

ويقول الديمقراطيون: إن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فتح تحقيق حول تورط جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارا من 2014، من أجل التأثير عليه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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