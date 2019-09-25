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حملة نبيل القروي الانتخابية تطالب بالإفراج عنه

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:35 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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انتقد فريق الحملة الانتخابية للمرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، عدم الإفراج عنه من قبل السلطات القضائية وتأجيل طلب إطلاق سراحه لاستكمال حملته الانتخابية في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة أمام المرشح المستقل قيس سعيد.

وقال فريق القروي الانتخابي في بيان مساء اليوم الأربعاء "تفاجأنا اليوم مثلما تفاجأ الرأي العام التونسي والدولي بعدم النظر في طلب الإفراج عن السيد نبيل القروي المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب قلب تونس بسبب إضراب القضاة".

واعتبر البيان أن القضاء التونسي يعيش اليوم لحظة تاريخيّة فارقة تضعه أمام حتميّة تغليب المصلحة العامّة وإنقاذ المسار الديمقراطي من المخاطر التي تحفّ بالانتخابات الرئاسية والتشريعية على حدّ سواء.

وأضاف البيان "أنّنا على يقين من أنّ جميع الأطراف تحرص على إنجاح الانتخابات وتمكين السيّد نبيل القروي من ممارسة حقوقه كمرشّح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية وإدارة الحملة التشريعية لحزب قلب تونس ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص".

وطالب بيان فريق رجل الأعمال الموقوف جميع الأطراف بتحكيم العقل والضمير للإفراج عن نبيل القروي في أسرع وقت، متعهدا في الوقت ذاته بمواصلة الحملة الانتخابية الرئاسية والتعريف ببرنامج القروي لوضع تونس على سكّة النمو والتقدم.

وأجل القضاء التونسي النظر في طلب الإفراج عن رجل الأعمال نبيل القروي المحتجز على ذمة قضايا غسيل أموال، ونجح في التأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف الشهر الجاري رغم وجوده داخل السجن.

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