ضبط 16 متهمًا بممارسة البلطجة في المحافظات

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود فرق البحث المشكلة من قطاع الأمن العام برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال 24 ساعة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية عن ضبط 43 متهما فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين من مقرات أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات المختلفة.



كما نجح رجال قطاع الأمن العام في ضبط 16 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.



وتحررت المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.