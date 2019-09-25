أحمد السقا يحيي الذكرى التاسعة لوالده

حرص الفنان أحمد السقا على إحياء الذكرى التاسعة على وفاة والده صلاح السقا، متمنيًا له الرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



ونشر "السقا"، صورة قديمة جمعته بوالده معلقًا عليها: "الذكرى التاسعة لوالدي صلاح السقا رحمة الله عليه.. ولكنك معي دائمًا بنصائح ومبادئ وأصول تعلمتها على يديك.. اللهم اغفر له وارحمه".



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا، مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك به في سباق موسم رمضان الماضي، ويقوم هذه الأيام بتصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، والذي من المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض السينمائي.