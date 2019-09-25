الجمعة.. مكتبة الإسكندرية تطلق حملة لتنظيف الشواطئ

ينظم برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب بإدارة العلاقات العامة والاتصالات الدولية بقطاع العلاقات الخارجية والبروتوكول بمكتبة الإسكندرية، يوم الجمعة القادم بشاطئ المندرة السياحي، يوم "لتنظيف شواطئ مدينة الإسكندرية"، في إطار حرص المكتبة على زيادة وعي الشباب والعمل على تنميتهم، بالتعاون مع المبادرة الشبابية "أفاد" مشروع "سبارا" لإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة والمواد الضارة للبيئة في دورته الثانية هذا العام.



يتم تنظيم هذا اليوم برعاية برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب بالتعاون مع المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر وشركة "Resolutions" لإعادة تدوير المخلفات والمبادرة الشبابية "أفاد".



يذكر أن 85٪ من المخلفات البحرية هي من البلاستيك الذي يأخذ سنوات طويلة ليتحلل؛ حيث تقام هذه الفعالية ضمن فاعليات كثيرة خاصة بالمشروع، وهي وسيلة لتشجيع كل فرد للقيام بدور في مواجهة التلوث الناتج عن البلاستيك لتأثيراته الضارة على الحياة البحرية والبيئة وصحة الإنسان، ويقوم المشاركون بنقل تلك الرسالة لعائلاتهم وأصدقائهم.



كما أن مشروع "سبارا "هو نشاط معرفي يقوم على زيادة الوعي بعدد من القضايا البيئية منها أهمية إعادة التدوير وفصل المخلفات، وترشيد الطاقة والمياه، ومخاطر المواد البلاستيكية على الحياة البحرية، وكيفية تقليل استخدامه.