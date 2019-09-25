الأمن العام ينفذ 75 ألف حكم قضائي

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود فرق البحث المشكلة من قطاع الأمن العام برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال 24 ساعة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية عن تنفيذ 75521 حكم قضائى متنوع، كما نجحت الحملات في تنفيذ 10151 حكم مخالفة.



وتحررت المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.