جاسم خلفان: الإمارات تقول للعالم إننا نعمل في جميع المجالات ونستثمر في أبنائنا

قال المحلل السياسي الإماراتي جاسم خلفان، إنه سعيد للغاية بانطلاق أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، والذي انطلق اليوم من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وذلك عبر المركبة الفضائية الروسية Soyuz-MS 15.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع عبر فضائية "TeN"، أن هذا إنجاز ليس للشعب الإماراتي فقط بل لكل الدول العربية وللمسلمين، وهي رسالة خاصة من الإمارات لكل دول العالم بأن الدولة تعمل في جميع المجالات من أجل الحصول على المعلومات ثم الاستثمار فيها بشكل اقتصادي.



وأوضح أن انطلاق هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، لمدة ثلاثة أيام، وهي عملية متكاملة لتجربة تضم 16 تجربة علمية، والإمارات لا تترك أي مجال علمي إلا وتتجه إليه من أجل الاستفادة منه".



وتابع: "هذه عملية استثمارية بحته، ترتبط بالوصول إلى المعلومة، حيث إن كل عمل اقتصادي علمي يحتاج إلى معلومة"، موضحًا أن الإمارات تُعد الدولة رقم 19 عالميًا في الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية حيث إن الإمارات تسعى للتتماشي مع كافة الدول المتقدمة.