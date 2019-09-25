الأمن العام يضبط 166 سلاحًا ناريًا بحوزة 153 متهمًا

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود فرق البحث المشكلة من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال 24 ساعة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية عن ضبط 166 قطعة سلاح نارى بحوزة 153 متهما.



وتحررت المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.