سامح عاشور يصل مقر المؤتمر العام للمحامين بالغردقة

وصل منذ قليل سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى السرادق المقام بمنطقة الأحياء، لافتتاح المؤتمر الذي يعقد تحت شعار “تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة”، ويستمر حتى 28 سبتمبر الحالي.



وانطلقت الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، ويضم خمس لجان تبدأ عملها غدا، وهي: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـــــدونة السـلـــوك المهـــني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.



يشارك بالمؤتمر 6500 محام، ولفيف من القيادات النقابية من مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.