الأصبحي: متمسكون بالسلام والوحدة اليمنية

أكد عز الأصبحي سفير اليمن لدى المملكة المغربية، تمسك الشرعية اليمنية بخيار السلام القائم على تنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية.



وقال الأصبحي إن انقلاب ميليشيا الحوثي التي قوضت مؤسسات الدولة في اليمن، شكلت بخطواتها التهديد الحقيقي للسلام في اليمن والمنطقة العربية، كما أن ما تقوم به ميليشيا المجلس الانتقالي من تفكيك لليمن هو تعزيز لمسار ميليشيا الحوثي، الأمر الذي جعل مختلف قوى الشعب اليمني تؤكد رفضها لهذه الحركات المسلحة وتمسكها بخيار الشرعية، والسير بمسار اليمن الاتحادي الجديد.



جاء ذلك خلال لقائه، السفير فاليريان شوفاييف، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة المغربية، حيث أكد السفير الروسي على دعم بلاده للمؤسسات الشرعية واستقرار وسلامة ووحدة اليمن وتعزيز أي خطوات من شأنها تحقيق السلام في اليمن.