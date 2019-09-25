"إيجيكو" تستهدف زيادة حجم أعمالها في المشروعات القومية

قال المهندس أحمد أبوشبانة رئيس شركة "إيجيكو" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته تخطط لزيادة حجم أعمالها في المشروعات القومية خلال العام الجديد.



وأضاف أبوشبانة في تصريحات للدستور، أن الشركة لديها مشروعات ضخمة في قطاع الصرف الصحي منتشرة بين محافظات الجمهورية، وتستهدف زيادة الأرباح خلال العام الجديد.