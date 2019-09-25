عصام شيحة: أردوغان لديه غيرة شديدة من السيسي بسبب الزعامة

قال الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حيا سنوات عدة في وهم كونه "الخليفة القادم" وفي إطار رغبته لتحقيق الحلم، تم إبرام شراكة استراتيجية بينه وبين الجماعة الإرهابية وهو ما ظهر للجميع.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TeN"، أن هناك غيرة شديدة لدى أردوغان تجاه الدولة المصرية وهجومه على الرئيس عبدالفتاح السيسي في حقيقته هجوم على الجيش المصري، موضحا أن أردوغان قد تغول على حساب الدور المصري بعدما عادت مصر كالمارد لتحقق نجاحات وانتصارات متتالية بعلاقاتها مع الإقليم والشرق الأوسط والسياسة الدولية.



وأكد أن أردوغان لديه غيرة شديدة من الرئيس السيسي لتوهمه بأن يكون الزعيم القادر ومالك الكلمة؛ حتى ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي وخرج له 30 مليون من مواطنيه وطالبوه بإنقاذهم من الجماعة الإرهابية ومساندته "فجأة شعر أن دوره يتقلص"، مشيرًا إلى أن أردوغان قد دخل في خصومة مع عدد كبير من الشعب التركي وذلك بعدما اعتقل في سنة واحدة 75 ألف معتقل وفشله الانضمام للاتحاد الأوروبي.