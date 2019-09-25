ضبط 11 قطعة أثرية بحوزة راكب بميناء الغردقة البحري

تمكنت الوحدة الأثرية بميناء الغردقة البحري، وبالتعاون مع وحدة مباحث الميناء محاولة تهريب 11 قطعة أثرية قبل خروجها بطريقة غير شرعية خارج البلاد مع أحد الركاب.



وتبين من التحقيقات أنه تم العثور على عدد من القطع التي اشتبه في أثريتها، حيث تم على الفور تشكيل لجنة أثرية برئاسة حجازي على عباس المشرف على الوحدات الأثرية بالغردقه والبحر الأحمر، والتي بدورها أقرت أثرية 11 قطعة، تضم دنانير تحمل اسم الملك الكامل، وترجع إلى العصر العباسي والأيوبي، بالاضافة إلى أجزاء من سرج خيل يرجع لعصر أسرة محمد علي باشا.



وتمت مصادرة تلك القطع لصالح وزارة الآثار طبقًا للقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة.