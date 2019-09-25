رئيس حزب الغد: لابد من اتخاذ إجراء قانوني دولي ضد المقاول الهارب

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، إن السلبية مرفوضة هذه الفترة، لافتًا إلى أنه لكل فعل رد فعل وأننا لن نصمت على ما يحدث هذه الفترة من الشائعات والأكاذيب التي تروجها الجماعة الإرهابية ضد مصر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من اتخاذ إجراء قانوني دولي ضد المقاول الهارب إلى إسبانيا.



كما أكد رئيس حزب الغد ضرورة تذكير المصريين بالخراب والدمار الذي شهدته مصر خلال حكم الجماعة الإرهابية.