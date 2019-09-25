البنتاجون يبحث إرسال قوات أمريكية إلى السعودية

بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إرسال قوات أمريكية دفاعية إلى المملكة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد، اليوم الأربعاء، من وزير الدفاع الأمريكي، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال تناول الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة.



من جانبه أكد مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.



وأكد عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، أمس الثلاثاء، من نيويورك أن إيران تحاول التوسع في المنطقة تحت ستار تصدير الثورة إلى دولها، مشيرا إلى أن إيران لا تريد التفاوض بل تسعى لرفع العقوبات وبالتالي المناورة.



ولفت الجبير إلى أن المملكة تعمل على التوصل إلى موقف دبلوماسي قوي للرد على إيران، وتعمل أيضا مع حلفائها الأوروبيين للتوصل إلى خيار جماعي للتعامل مع إيران.



كما أكد الجبير أنه وفق التحقيقات الأولية فإن الأسلحة المستخدمة في هجوم شركة أرامكو إيرانية، وما زالت السعودية تحقق حول مصدر إطلاق الصواريخ على أرامكو.