تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

قررت النيابة العامة تجديد حبس متهم يدعى ياسر البصيلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.



كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

