تشريح جثة سائق توك توك في جريمة قتل بسبب فتاة في المعصرة

أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد سليم، بتشريح جثة سائق توك توك، قتل خلال مشاجرة، بسبب بائعة بخور، والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير طبي بالصفة التشريحية للجثة.



كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعاطل بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر وعلى الفور انتقل رجال مباحث المعصرة بقيادة النقيب كريم عبد العاطى معاون المباحث.



وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سبب معاكسة إحدى الفتيات وسقوط شاب يدعى عبد الظاهر.ش المجنى عليه 20 سنة سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم مصاب بطعنة نافذة بالصدر والكتف، وتوفى على إثرها داخل مستشفى قصر العينى، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث، وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.