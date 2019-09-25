المصري يخسر أمام فريق الزرقا 0 - 2

خسر فريق المصري البورسعيدي أمام ضيفه فريق الزرقا، أحد فرق الدوري الممتاز"ب" بمحافظة دمياط، بهدفين مقابل لاشئ في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على على ملعب استاد بورسعيد، في اطار استعدادات الفريق لمباراته المقبلة أمام ماليندي بطل "زنجبار" في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استغل فريق الزرقا الهجمات المرتدة لينجح في إحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 40 و45 على الترتيب عن طريق لاعبيه محمد عصام ومحمود عبد العليم عوكل لتنتهي المباراة بفوز الزرقا بهدفين للاشئ.



واستغل ايهاب جلال، المدير الفني للفريق البورسعيدي، المباراة في الدفع بعدد كبير من الناشئين والبدلاء وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين حرصا على عدم الإرهاق قبل المواجهة الأفريقية.