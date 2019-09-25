آيتن عامر تشعل إنستجرام بإطلالة ناعمة

حرصت الفنانة آيتن عامر على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت الفنانة آيتن عامر بمكياج بلمسات خبير التجميل راشاد، وتميز مكياجها بالبساطه والنعومة وتماشى مع بشرتها وجعلها أكثر جمالًا.



واعتمدت آيتن في مكاياجها على أحمر شفاه بلون الكاشمير الفاتح، كذلك اعتمدت رسمة عيون بسيطة وظلال عيون باللون البني والبيج.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالة آيتن والتي كانت جميعها تعليقات إيجابية عبرت عن مدى إعجابهم الشديد بجمالها.



يذكر أن أخر أعمال آيتن عامر كانت بفيلم "بيكيا" والذي عرض ضمن موسم عيد الأضحى الماضي، كما تشارك ببطولة مسلسل بعنوان "طلقة حظ" والذي تتشارك في بطولته مع كلًا من مصطفي خاطر، محمد أنور، وهبة مجدي، إلى جانب فيلم "ضغط عالي" بطولة هالة فاخر، نضال الشافعي، محمد نشأت، ولطفي لبيب.