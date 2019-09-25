ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بسبب "معاكسة فتاة" بالمعصرة

تمكن رجال مباحث المعصرة بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، من ضبط المتهم بقتل سائق توك توك، لمحاولته معاكسة فتاة وإجبارها على ركوب دراجته البخارية من خلال تشكيل فريق بحث بقيادة النقيب كريم عبد العاطى معاون المباحث.



وفور ورود معلومات سرية بمكان اختباء المتهم، ويدعى أحمد محمد ١٨ سنة، ومقيم بعزبة كامل صدقى بأحد المنازل المهجورة تم تتبع خط سيرة ومراقبة تحركاته والقبض عليه، وبمناقشته تم الإرشاد على السلاح المستخدم بالحادث، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير المباحث بالواقعة، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وتولي النيابة العامة استكمال التحقيقات.



وكشفت تحريات المباحث التى أجراها المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة بأن المجني عليه وبرفقته زميله قاما بالتعدي على فتاة ومعاكستها؛ لإرغامها على الدخول إلى التوك توك والتعدي عليها.



وأكدت التحريات أنه أثناء سير أحد شباب المنطقة بالطريق العام تعرفوا على الفتاة وتوقفوا لحمايتها والدفاع عنها، وأثناء ذلك نشبت مشاجرة بين الطرفين واستل المجنى عليه سلاحا أبيض "سكين" لأخذ الفتاة عنوة، وأثناء التشاجر غافله المدعو محمد. ر ١٨ سنة وطعنه بالصدر والكتف طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.



البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعاطل بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وعلى الفور انتقل رجال مباحث المعصرة بقيادة النقيب كريم عبدالعاطى معاون المباحث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سبب معاكسة إحدى الفتيات وسقوط شاب يدعى عبدالظاهر.ش المجنى عليه 20 سنة سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم مصاب بطعنة نافذة بالصدر والكتف، وتوفى على إثرها داخل مستشفى قصر العينى، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث، وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.