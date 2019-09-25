حبس عامل قتل جاره بسبب خلافات بينهما في حلوان

قررت النيابة العامة بحلوان، حبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل وجاره؛ بسبب قيام زوجتيهما بإلقاء المياه ومخلفات القمامة أمام منازل بعضهما فقام العامل بطعن جارة بسلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته وتم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم.

