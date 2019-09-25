"تصريحات تحمل كره وضغينة".. كيف ردت مصر على إساءات أردوغان (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو، رصده فيه استنكار وزارة الخارجية لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظرا لما تحمله من حقد وضغينة تجاه مصر.

وفي الفيديو بعنوان "مصر ترد على أردوغان"، أكد أن مصر ردت بحقائق حدثت وتحدث في تركيا مثل وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين واعتقال ما يزيد عن 75 ألف ووقوع عشرات حالات حبس وسجن المئات من وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب، وفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية ومُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين إلى الخارج بسبب القمع في البلاد الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية فرار عشرات الآلاف من الأتراك.

وأكد متحدث الخارجية المصرية، بأنه إذا كان الرئيس التركي يبغي حقيقيا تحقيق العدالة فيتعين على المجتمع الدولي محاسبته على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن وضد الأكراد فضلاً عن جرائمه ضد شعبه.



