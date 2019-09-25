رئيس أوكرانيا يبرئ "ترامب" في أزمة الاتصال الهاتفي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب إعلان مجلس النواب بدء إجراءات عزل ترامب من الرئاسة بسبب اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني.



والتقى ترامب نظيره الأوكراني اليوم في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، وذلك بعد ساعات من إعلان الكونجرس التحقيق معه وبدء إجراءات عزله، وذلك وفق قناة "ABC" نيوز الأمريكية.



من جانبه برأ الرئيس الأوكراني، ترامب من التهم المنسوبة إليه بشأن لاحقة جو بايدن وابنه بتهم فساد للتأثير عليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام ترامب قائلا "لم يدفعني أحد للتحقيق مع بايدن وابنه".



وأكد زيلينسكي أن الاتصال مع ترامب كان مكالمة هاتفية جيدة وطبيعية وأنهما تحدثا عن أشياء كثيرة.



وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء وجود تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي.



وقالت "بيلوسي" إن ما تقوم به إدارة ترامب يقوض الأمن القومي الأمريكي، مؤكدة أن هناك من يقوم بخرق القيم الدستورية الأمريكية.



وأعلن ترامب، في وقت سابق، عن أنّه سمح بنشر المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي يتّهمه الديمقراطيون بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات تؤدّي لبدء إجراءات في الكونجرس لعزله.



ويقول الديمقراطيون إن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فتح تحقيق حول تورط جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارا من 2014، من أجل التأثير عليه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

