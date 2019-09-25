النواب الأمريكي: يجب فحص المكالمات بين ترامب والرئيس الأوكراني

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأواكرني التي نشرها البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، يؤكد على الحاجة إلى إجراء تحقيق لإقالة الرئيس.



وأكدت أن "نشر ملاحظات بشأن المكالمة من قبل البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس انخرط في سلوك يقوض نزاهة الانتخابات ومكانة المنصب الذي يشغله وأمننا القومي"، وتابعت "أن الرئيس حاول جعل الخروج عن القانون فضيلة في أمريكا والآن يصدره إلى الخارج"، مشيرا إلى أن فحوى المكالمة بالإضافة إلى تصرف وزارة العدل "بطريقة مارقة" في كونها متواطئة مع خروج الرئيس عن القانون يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق لإقالة الرئيس، مضيفة أنه "من الواضح أنه يجب على الكونجرس أن يتصرف."



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شجع مرارا وتكرارا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على العمل مع محاميه الخاص رودي جولياني، والنائب العام الأمريكي وليام بار لإجراء تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر، وذلك بحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض صباح اليوم حول مضمون مكالمة هاتفية تمت بين ترامب وزيلينسكي في يوليو الماضي.