البوستر المبدئي لـ"الفتوة"

أقيم مساء اليوم الأربعاء، داخل شركة "سينرجي" مؤتمر صحفي لصناع مسلسل "الفتوة" وذلك بحضور كل من مدير عام شركة سينرجي حسام شوقي والفنان ياسر جلال بطل العمل والمؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي.



وعلقت شركة سينرجي عددا من اللافتات في المؤتمر الصحفي للمسلسل وجاء عليها الأفيش المبدئي للمسلسل والذي أظهر فيها إحدى المناطق الشعبية المصرية قديما.



يذكر أن ذلك هو التعاون الثاني بين الفنان ياسر جلال وشركة سينرجي بعد مسلسل لمس أكتاف الذي عرض في شهر رمضان الماضي ويعرض مسلسل "الفتوة" في رمضان ٢٠٢٠، وهو التعاون الثاني بين بطل العمل والمخرج حسين المنباوي والمؤلف هاني سرحان.