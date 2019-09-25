إسرائيل تصيب وتعتقل عددا من فلسطيني عرب 48

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من فلسطيني عرب 48، وأصيب عدد أخر في مواجهات اندلعت اليوم الأربعاء بمدينة شفا عمرو، في أعقاب هدم ثلاثة منازل خلال الساعات الـ24 الماضية، بحجة البناء دون ترخيص.



وأعلنت بلدية شفا عمرو الإضراب العام في كافة مرافق المدينة، غدا الخميس، بالإضافة لتنظيم مسيرة جماهيرية تنطلق من مبنى البلدية عند الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على عمليات الهدم.



وهدمت آليات إسرائيلية منزلي مصطفى نمارنة، وماجد نمارنة في حي "البصلية" بمدينة شفا عمرو، صباح اليوم، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.



وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة لحماية الجرافات، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم والاقتراب إلى المكان الذي نفذت فيه عمليتا الهدم، ما أدى لوقوع مواجهات أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين فضلا عن اعتقال خمسة أشخاص من شفا عمرو في أعقاب هدم المنزلين.



وتجددت المواجهات قرب بلدية شفا عمرو، حيث أطلق عناصر الشرطة قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، بهدف تفريق المتظاهرين، واعتقلت عددا منهم.



وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.