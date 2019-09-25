منى عمر تكشف تفاصيل منتدى الثقافة لمواجهة الإرهاب (فيديو)

كشفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل منتدى الثقافة لمواجهة الإرهاب.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المنتدى سيعقد لمدة يوم، في وقت نشهد فيه نشاط للجماعات المتطرفة، ودعم بعض الدول الإقليمية لها"، مشيرة إلى 16 منهم دول أفريقية تشهد بعض الهجمات مثل التشاد ومالي، الدول التي لديها بعض الجماعات، وبعض الدول العربية.



وتابعت: "المنتدى سيناقش التأثير على الثقافات، والشائعات التي يتم ترديدها وترسيخها في عقول الشباب، وكذلك تحديات ثقافية خاصة بالفكر، وتحديات أمنية تواجهها الدول الإفريقية والعربية في الوقت الحالي، وكيفية مواجهتها، والتدخلات الإقليمية، لأن هذه الجماعات لا تعمل بشكل منفرد، ولكنها تعمل بدعم من بعض الدول التي تمارس بحد ذاته أنشطة إرهابية".