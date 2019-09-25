ضبط 28 بطاقة تموينية وكميات من الخبز المدعم في حملة بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدار، من ضبط 28 بطاقة تموينية، وكميات كبيرة من الخبز المدعم بأحد المحلات في نطاق الإدارة.



بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين مدير المديرية، لضبط الأسواق والمرور والتفتيش على كافة الأنشطه التموينية، واتخاذ اللازم حيال أي مخالفات تموينية والحفاظ على أموال الدعم.



حيث قام فريق العمل التابع لإدارة العجمي التموينية بحملات تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد المحال به كميات كبيرة من الخبز البلدى المدعم.



كما تم ضبط 28 بطاقة تموينية بذات المحل، وماكينة صرف الخبز المدعم من خارج الإدارة والتى يحظر العمل بها خارج المخبز التابعة له طبقا للتعليمات الوزارية بنفس المحل.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للإطلاع والنظر والتصرف.