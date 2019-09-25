"كذبة مفضوحة".. صفحة منسوبة لـ "أوراسكوم" تكشف سذاجة الجماعة الإرهابية

دشنت لجان الإخوان الإلكترونية صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم شركة "أوراسكوم" للإنشاءات.

ونشرت الصفحة محتوى مزيفًا، زعمت فيه أنهم يقومون على وجه السرعة بالانتهاء من قصر رئاسي في العلمين الجديدة، بالإضافة لفيلا للشيخ محمد بن زايد، وفيلا أخرى لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأخرى للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وفيلل أخرى لأسرة الرئيس.

الصفحة المزورة، فضحت نفسها، ووضعت في المعلومات الخاصة بها أن شركة أوراسكوم تم تأسيسها في 2007، بينما يعود تاريخ الشركة إلى 1976، كما أن الاسم نفسه الخاص بالصفحة غير صحيح، فالصفحة الرسمية اسمها هو Orascom Construction PLC بينما الصفحة المزورة Orascom Construction.

ووضعت الصفحة المزورة عنوانها في مرسى مطروح، بينما العنوان الرسمي للشركة في القاهرة بكورنيش النيل، وهو ما يكفي لكشف تزوير الصفحة التي دشنها الإخوان.