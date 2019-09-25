محمود صقر: معمل الألواح الشمسية في سوهاج جاء ضمن خطة الرئيس لتطوير الصعيد

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمة البحث العلمي، إن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبنى إنشاء المعمل المصري الصيني لإنشاء الألواح الشمسية، مشيرًا إلى أنه طوال الأربع سنوات الماضية تم العمل مع الجانب الصيني لإنشاءه.



وأضاف "صقر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن 50% من تكلفة المصنع هو منحة من الجانب الصيني، مشيرًا إلى أن المصنع تم افتتاحه في 9 سبتمبر في سوهاج.



وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن إصرار الدولة المصرية على إنشاء المعمل في سوهاج جاء ضمن خريطة التنمية في مصر والتي تركز على الصعيد كمقر لصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أنه تم تدريب أكثر من 38 شاب وفتاة من خريجي كليات الهندسة بإشراف من الجانب الصيني، وتم اختيار أفضل 15 منهم، مؤكدًا أن المصنع بدأ في الانتاج الفعلي.