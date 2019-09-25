مدير "زراعة بورسعيد": لدينا اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

قال المهندس كامل السيد تويج، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن بورسعيد لديها حالة من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية سواء الأرز أو القمح، وكذلك في الانتاج الحيواني والألبان والبيض، وهذا أمر مبشر بالخير نتيجة دعم كبير من المحافظ.



وأشار "تويج"، في تصريحات صحفية، إلى أن بورسعيد من المحافظات الواعدة وهي قاطرة التنمية لمصر ويعتبر القطاع الزراعي من أحد الدعائم الهامة للمحافظة الذي يضم 135 ألف فدان منهم 85 ألف فدان بمنطقة الجنوب تتوزع ما بين الجمعيات وقطاع الائتمان وشباب الخريجين، و50 ألف فدان موجودين بقطاع سهل الطينة.



وأكد مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد على أن الفترة الحالية تشهد محاربة التعديات والمخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية، للحفاظ على أرض الدولة.