"الجاسوس الخائن".. مسعد أبو فجر "خنجر الجزيرة المسموم" لتشويه مصر

قال وليد البرش، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن قناة "الجزيرة" القطرية استدعت الجاسوس الخائن مسعد أبو فجر الشهير بـ "مسعد أنفاق"، في محاولة منها لتنفيذ مخططها بتشويه مصر وإسقاط جيشها.

وأضاف "البرش"، خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مسعد أبو الفجر في 2007 أسس حركة "ودّنا نعيش" للإفراج عن أبناء سيناء المدانين في تفجيرات طابا ودهب 2004 الإرهابية، وتم اعتقاله في 26 ديسمبر 2008، وأفرجت وزارة الداخلية عنه في 13 يوليو 2010 بعد أن قضى 30 شهرًا و18 يومًا في السجن.

وتابع: "مسعد أبو فجر حكى عن تجربته في السجن وقال: الظروف في السجون المصرية لا تُطاق، طريقة استقبال النزلاء قاسية الجو هناك مليء برائحة الموت والصمت، ويخلو من أي علامات أمل، وبالنسبة لي، وُضعت في زنزانة مع مسجونين حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة، تخيل زنزانة مخصصة أصلاً لستة سجناء، ولكن تحتوي على أكثر من 60 سجينًا".

وواصل "البرش": "بعد 25 يناير 2011 سعت القبائل السيناوية إلى إنشاء مظلة قبلية تتبني مطالبها وتم تعيين مسعد أبو فجر نائبًا للاتحاد، وعقد الاتحاد أول مؤتمراته الرسمية يوم 18 من فبراير 2011 في منطقة وادي وتير بجنوب سيناء، وكانت أهم توصياته للحكومة المصرية، هي إلغاء جميع الأحكام الغيابية الصادرة بحق بعض أبناء القبائل، وخاصة قضايا الارهاب والمخدرات، وفي انتخابات الرئاسة 2012 قال أبو فجر: "سأنتخب البرادعي رئيسًا للجمهورية، لأنه الأكثر اشتباكا مع الزمن".

وتابع: "وعن مذبحة رفح، والتي راح ضحيتها 17 جندى و7 مصابين فى رمضان 2012، قال مسعد أبو فجر إن انسحاب الجيش من المنطقة "ج" بعد قيامه بمهام عسكرية هو ضيق أفق لا يليق برئيس جمهورية إنما يليق بواعظ بإحدى الزوايا الصغيرة، وشدد أبو فجر على أن تلك الخطوة ستعيد الأمور بشمال سيناء إلى أسوء مما كانت عليه قبل دخول القوات الى سيناء وقال مذبحة رفح هى أولى ثمار انتخاب مرسي.

وعن تحول أبو فجر من صف الهجوم على الإخوان واتهامهم بدعم الجماعات الإرهابية، إلى صديق قوي لهم، قال: "في عام 2016، قررت الحكومة تنفيذ مرسوم رئاسي بإنشاء منطقة عازلة بطول الحدود مع غزة للقضاء على ظاهرة الأنفاق التي يستخدمها الإرهابيون فتتم إزالة البيوت الموجودة على الحدود ومنها بيت أبو فجر، وتسبب هذا الإجراء في القضاء على تجارة أبو فجر القائمة على التهريب عبر الأنفاق حيث كان يشرف على عدد من الأنفاق التي تدر له الملايين شهريًا".

وأكد "البرش"، أن مسعد أبو فكر سافر إلى إيطاليا وبدأ مهاجمة الدولة المصرية فالتقطته يد الخونة فكان مثالًا نموذجيا للجاسوس الحانق على بلده، فهو لم ينس أزمته في سجون العادلي وهدم الجيش لأنفاقه مع غزة وتشكيل اتحاد جديد للقبائل لم يكن ضمنه فقد فقد كل حيثيه له.

ولفت، إلى أن أبو فجر تم استدعائه ليهاجم الجيش المصري ويتهمه بمذبحة رفح الأولي رغم أنه نسي أنه اتهم الاخوان سابقا ومحمد مرسي وعادل حبارة بتنفيذها.