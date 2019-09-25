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سياسي

قوى حزبية: نشارك فى تظاهرات «حب مصر» دعمًا لمؤسسات الدولة والرئيس

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد جعفر - محمد الشريف- حسين العمدة - عائشة حسن
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إقامتها بميدان الشهيد هشام بركات فى مدينة نصر.. والهدف تفويت الفرصة على المحرضين والمخربين

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية دعوات لتنظيم تظاهرات دعم للرئيس السيسى والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة، غدًا، بميدان الشهيد هشام بركات فى مدينة نصر بالقاهرة.
وقال المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب وجه الدعوة إلى جميع أماناته فى المحافظات ولجانه النوعية بضرورة المشاركة فى تظاهرات تأييد للدولة المصرية ورئيسها.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن تحالف الأحزاب المصرية اتخذ قرارًا فى اجتماعه السابق بتنظيم التظاهرات، ضمن الآليات التى يتبعها للرد على الشائعات والحملات المأجورة التى شنتها جماعة الإخوان الإرهابية والمتضامنون معها خلال الفترة الأخيرة ضد مؤسسات الدولة.
وأشار «الشاهد» إلى أنه جرى مخاطبة وزارة الداخلية والحصول على ترخيص لتنظيم التظاهرة، حرصًا على الالتزام بقانون التظاهر، مضيفًا: «بالفعل حصلنا على التصريح».
وعلق: «أمانات الحزب ستشارك فى التظاهرة وستحشد المواطنين من المحافظات المختلفة، بجانب أمانات المحافظات بالأحزاب المختلفة الممثلة فى تحالف الأحزاب السياسية المصرية الذى يضم ٤٣ حزبًا».
وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة الجيل، إن تحالف الأحزاب المصرية يدعو جموع الشعب المصرى إلى النزول لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا، ودعم مؤسسات الدولة، فى ظل الإنجازات التى حققها منذ توليه سدة الحكم، فضلًا عن دعم القوات المسلحة والشرطة، والتصدى للشائعات والأخبار الكاذبة التى يتبناها تنظيم الإخوان الإرهابى وأتباعه مثل المقاول الأجير محمد على، والناشط المهتز نفسيًا وائل غنيم، وقنوات الإرهابية التى تدعمها دولتا قطر وتركيا.
وأضاف أن كل أحزاب التحالف ستشارك بصفة خاصة وليست حزبية، معلقًا: «سنشارك بصفتنا مصريين نحمى الدولة ومؤسستها والرئيس السيسى، لأننا لن نسمح لأى جماعة أو دولة بضياع مصر مرة أخرى. نحن مصريون نحترم القوات المسلحة والشرطة، لأنهما خط أحمر لن نسمح بتجاوزه».
وتابع: «نشارك للتصدى للمرتزقة الذين يهدفون إلى هدم الدولة المصرية، ونستخدم آليات الديمقراطية لدعم السيسى ومؤسسات الدولة، خاصة أن تاريخ الجماعة الإرهابية حافل بالتخريب والمؤامرات».
وأعلن النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، تأييده الدعوات التى طالبت المواطنين بالنزول إلى الشارع غدًا، والاحتشاد بميدان الشهيد هشام بركات وشارع النصر أمام النصب التذكارى، للتأكيد على دعم المواطنين للرئيس.
وأكد أن الدولة المصرية تتعرض الآن لمؤامرات خارجية تحاول هز ثقة الشعب فى رئيسه ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف من التظاهر إعلان دعم الرئيس والجيش فى مواجهة جماعات الشر والقنوات المأجورة.
كما طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، جميع طوائف الشعب بالنزول إلى الميادين وإعلان مساندة الرئيس السيسى، ودعم الدولة المصرية ومؤسساتها.
وذكر «إسماعيل» أن الهدف من التظاهر تفويت الفرصة على أعداء الوطن، وتوصيل رسالة للعالم تؤكد أن الشعب المصرى يثق فى قيادته ويقف خلفها ويدعم قواته المسلحة.
وتابع: «سنعلن جميعًا أننا ضد الإرهاب وضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسلامة أراضيها».
كما دعم النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، أى خطوة يتخذها الشعب المصرى للتصدى للقنوات الإرهابية، والجماعات المتطرفة التى تريد النيل من استقرار مصر، وتريدها فى ظلام دائم.
وأضاف: «هناك تأييد كبير من الشعب المصرى للرئيس السيسى، وتوافق تام على السياسات المتبعة فى مصر، والواقع الذى يعيشه المواطن دليل قاطع على سعى القيادة السياسية نحو التطوير والتنمية، وأى دعوات للاحتجاج فى هذا التوقيت ما هى إلا حملات لتشويه سمعة القيادات والمؤسسات فى مصر، وزعزعة الاستقرار بين الشعب وقيادته».
وشدد «الحسينى» على أن جميع المواطنين سينزلون فى الشوارع والميادين تأييدًا للرئيس السيسى، لمواصلة مسيرة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال فترة زمنية وجيزة، أنقذت مصر من دخول نفق الفوضى والإفلاس، منوهًا إلى أن الرئيس يتمتع بشعبية جارفة.
كما أعلن ائتلاف حب الوطن، على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن مشاركته فى تظاهرة تأييد للدولة المصرية والرئيس بميدان هشام بركات وشارع النصر أمام النصب التذكارى، بحضور نخبة من الفنانين والسياسيين والاقتصاديين.

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